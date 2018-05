Dois homens são suspeitos de terem detonado uma bomba de fabrico caseiro num restaurante na cidade canadiana de Mississauga na quinta-feira ao início da noite. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas.

A explosão ocorreu por volta das 22h30 desta quinta-feira (menos cinco horas em relação a Portugal continental) num restaurante de cozinha indiana no centro da cidade muito próxima de Toronto. Entre os 15 feridos que foram hospitalizados há pelo menos três em situação considerada grave, de acordo com os serviços de paramédicos, citados pela Reuters.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foram filmados pelas câmaras de vigilância dois homens a entrar no restaurante com a cara tapada e vestidos com calças de ganga e blusões negros. Os dois suspeitos fugiram imediatamente após a explosão. O ataque ainda não foi reivindicado e a polícia continua a tentar obter informações sobre os responsáveis.

Há cerca de um mês, um homem atropelou várias pessoas em Toronto, matando dez e deixando 15 feridos. O autor do ataque acabou por ser detido e a polícia descobriu tratar-se de um membro de um movimento associado à extrema-direita conhecido como "celibatários involuntários" e que junta homens unidos pelo ódio às mulheres.

PUB