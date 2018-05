Um percurso íngreme e em terra batida antecipa a chegada a um alto na fronteira entre as freguesias de Labruja, no concelho de Ponte de Lima, e da Cunha, em Paredes de Coura. O pinhal aí residente mostra-se, porém, alheio às divisões administrativas do Alto Minho. Separados dois a três metros uns dos outros, os pinheiros-bravos formam, graças às suas copas, uma rede biológica que filtra a luz que chega ao solo.

No chão repousam algumas pinhas de um tom castanho vivo. Guardam as sementes que originam novos pinheiros-bravos e as de melhor qualidade, garante a directora técnica do Centro Pinus, Susana Carneiro, encontram-se no topo das árvores. “Este pinhal tem uma gestão correcta ao nível da densidade e qualidade das árvores”, explica ao PÚBLICO. “As árvores têm os troncos direitos, os ramos finos, um crescimento superior à média. Isso garante que as sementes vão dar, no mínimo, pinheiros tão bons como os que estão aqui.”

O pinheiro-bravo é o centro de uma campanha de reflorestação promovida pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelo Centro Pinus, associação que visa a sustentabilidade da espécie com 11 regiões de proveniência no país, principalmente no Norte e no centro de Portugal, as regiões mais afectadas pelos incêndios do ano passado.

As duas instituições afirmam que, nos próximos cinco anos, é necessário plantar anualmente 19 milhões de pinheiros-bravos para se reflorestar 75 mil dos 125 mil hectares ardidos, onde a espécie era única ou dominante. As pinhas são o ponto de partida, mas, para as recolher, é preciso que alguém escale até às copas. Manuel Alves fá-lo há 35 anos, após ter tido formação com um especialista inglês que passou por Amarante, terra natal.

No início, escalava à mão, dispondo de um cinto como única medida de segurança. Hoje, com capacete, mosquetões e cordas, Manuel vai àquele pinhal anualmente, de Janeiro a Junho, para recolher pinhas e, antes de trepar, precisa de avaliar o vento, mas também as dimensões e eventuais doenças da árvore. “Se o pinheiro começar a ficar seco na ponta e amarelado, é sinal que já há ali uma doença. Aí, temos de ter o máximo de cuidado”, avisa.

O trabalho, parece, todavia, mais arriscado do que é, diz Marco Rangel. Desde 2013, o escalador já subiu a árvores desde Odemira até Ponte de Lima, a recolher pinha, mas também a desmontá-las em jardins, a podá-las ou a cortar partes junto a linhas de média e alta tensão. “É uma actividade bastante segura, desde que a pessoa avalie bem a progressão, a árvore, os ramos e a maneira como coloca as cordas”, explica.

A recolha da pinha tem-se, porém, ressentido da ausência de renovação na equipa de escaladores do ICNF. “A equipa dos anos 80 é a mesma equipa de agora”, afirma o escalador da Lousã, antes de enaltecer a capacidade técnica desses profissionais, muitos deles já na casa dos 50 anos. “São pessoas com uma capacidade profissional extraordinária. Não é precisa muita força física, mas habilidade, destreza e equilíbrio.”

O aparecimento de alguns novos escaladores, acrescenta, deve-se à iniciativa de privados autorizados a dar formação. É o caso de Pedro Eufrásio, que já passou pelo abate de árvores e está agora na recolha da pinha após um curso de 50 horas. “Estamos a contribuir para um futuro melhor, ao reflorestar as áreas mais atingidas”, justifica o escalador de 30 anos, também presente em Labruja.

A escalada de árvores enquanto prática desportiva pode ser um caminho para angariar novos profissionais, até porque o trabalho, além de apelativo, é também bem pago, considera Marco Rangel. “É um trabalho qualificado, muito mais bem remunerado do que andar no chão, a cortar, e muito interessante, porque tem a vertente do desporto, da calma e de entrar no próprio espírito da floresta”, descreve.

A relevância do pinheiro-bravo é também socioeconómica

O pinheiro-bravo é uma espécie resistente ao fogo e capaz de se regenerar com facilidade, mas, com a aceleração do ciclo de incêndios, pode ser destruído “antes de haver semente suficiente” para renovar a floresta, explica Susana Carneiro.

A recolha da pinha nas copas das árvores garante a reflorestação de área ardida com uma espécie autóctone em parte do território nacional, mas não só. As sementes obtidas asseguram também matéria-prima de qualidade para as indústrias da fileira do pinho, responsáveis por exportações de 1,7 mil milhões de euros, em 2017, afirma o Centro Pinus.

Além da mais-valia ambiental, por prevenir a erosão dos solos e proteger os recursos hídricos, a espécie tem a capacidade de criar riqueza e emprego por ser das poucas espécies fornecedoras de madeira que sobrevive em solos ardidos. Além dos produtos para exportação, o pinheiro-bravo gera também bens como o material de serração, destinado sobretudo às economias locais. A sua relevância acaba por ser também social, realça Susana Carneiro. “A criação de emprego, sobretudo no interior e nas zonas rurais, é um desafio para a sociedade. O pinheiro--bravo alimenta negócios pequenos, familiares, que não exportam, mas criam emprego no meio rural.”

