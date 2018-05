No arranque das festas da cidade, Lisboa vai ganhar mais um palco. O LU.CA - Teatro Luís de Camões –, na Calçada da Ajuda, reabre com programação infanto-juvenil e, ao longo do mês, vai ter espectáculos gratuitos e abrir visitas a quem o quiser ver por dentro.

Os “Dias da Inauguração” vão marcar o arranque do novo espaço com o concerto "As Fábulas de La Fontaine", pela Orquestra Juvenil Metropolitana. De 1 a 3 de Junho, vão contar-se histórias num “feliz encontro” com a música para “despertar consciências e a curiosidade” de quem as ouve pela primeira vez.

Apesar de reabrir no arranque da celebração dos Santos Populares, o teatro “ultrapassa muito as Festas de Lisboa”, notou Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC. O espaço, recuperado pelos arquitectos Egas José Vieira e Graça Dias, integra o plano de reestruturação dos teatros municipais da capital, anunciado pela vereadora da Cultura, no final do ano passado, em entrevista ao PÚBLICO. Segundo disse Catarina Vaz Pinto na altura, a equipa no Teatro Maria Matos, que era responsável pela programação infanto-juvenil que se fazia naquele espaço, ficaria a cargo da direcção artística do equipamento da Ajuda por cinco anos.

A 16 de Junho, há uma visita (às 11h, 15h, 16h30 e 18h) ao palco, ao subpalco, aos camarins e à teia do teatro. As tábuas vão ser estreadas pela peça "Hamlet sou eu". A 17, 23 e 24 de Junho, às 16h30, "dois actores contam a história de Shakespeare a crianças guiando-as (ou distraindo-as) pela narrativa e propondo-lhes uma participação activa”.

O espectáculo segue nos dias 30 de Junho e 1 de Julho. "Daqui vê-se Melhor!" promete levar as crianças a "conhecerem a história do teatro, desde o antigo Egipto até aos dias de hoje". De 9 e 20 de Julho, Cláudia Gaiolas e Tânia Alves vão guiar as "Oficinas de Teatro", para mostrar aos jovens como "funciona um teatro".

