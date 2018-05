Soalheiro Oppaco 2014

Vinhos Soalheiro, Monção

Castas: Vinhão, Alvarinho

Graduação: 13%

Região: Vinhos Verdes

Preço: 16.50€

Um tinto que abala as consciências ao misturar duas castas quase opostas, aquilo que os reguladores não gostam de misturar: uma casta tinta com uma casta branca. O Oppaco é um lote de Vinhão, a casta tinta rainha do vinho Verde, com Alvarinho, a casta branca imperial da região que tanto ajudou a elevar a sub-região de Monção e Melgaço aos píncaros dos vinhos brancos nacionais. Uma combinação pouco católica entre a rusticidade da casta tinta com a elegância suprema da casta branca que resulta num tinto delicado mas vivo, elegante mas com o ferrão da acidez e tensão que caracteriza os tintos da região. Um tinto para beber ou guardar dando azo ao raciocínio que os vinhos de verão são sérios.

Gilda 2016

Tiago Teles, Lisboa

Castas: Castelão, Alfrocheiro, Merlot

Graduação: 12.5%

Região: Bairrada

Preço: 10.15€

O Gilda 2016 é da autoria de Tiago Teles, um ex-crítico de vinhos que com o passar do tempo se converteu em produtor. O seu primeiro vinho foi precisamente este Gilda, nome do barco da família que ainda hoje navega nos canais da ria de Aveiro, antes de expandir a sua acção para a região dos Vinhos Verdes e Lisboa onde continua a encontrar desafios em vinhas orgânicas. A sua visão assenta na elaboração de vinhos naturais e este Gilda 2016, um lote de Castelão, Alfrocheiro e Merlot, resulta precisamente num vinho autêntico, sem acessórios inúteis, um vinho de prazer que rapidamente obriga à abertura de uma segunda garrafa.

Niepoort Rótulo 2015

Niepoort, Vila Nova de Gaia

Castas: Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro

Graduação: 12.5%

Região: Dão

Preço: 5.90€

O Niepoort Rótulo 2015 é um dos primeiros resultados da incursão pelo Dão da empresa Niepoort, uma aventura que resultou num vinho supinamente fresco, leve e amigo da mesa que junta parcelas de Touriga Nacional, Jaen e Alfrocheiro no lote. Destaca-se a acidez fina, a subtileza da fruta, a alegria da estrutura e a ausência de qualquer peso que o pudesse afastar do prazer de beber um vinho alegre e harmonioso.

Dominó 2014

Niepoort Projectos, Vila Nova de Gaia

Região: Alentejo

Graduação: 11%

Preço: 23.50€

Um tinto do chefe Vitor Claro procedente de um conjunto de vinhas velhas plantadas há muitas décadas na serra de São Mamede. Um tinto elegante, profundo, muito sério mas simultaneamente etéreo, fresco e elegante. Um tinto do sul que mostra que o interior profundo também é capaz destes atributos quando as vinhas são velhas, de altitudes elevadas e quando o espírito do homem sabe interpretar o que a natureza ofereceu.