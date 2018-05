Começou o XXII Congresso do PS, que se realiza até domingo na cidade da Batalha. Depois de vencer as directas, com 96% dos votos, António Costa será consagrado – e reconduzido – no cargo de secretário-geral dos socialistas e líder do partido que actualmente governa o país.

O futuro do PS está em debate, defendeu Costa, cuja entourage foi divulgando, nas horas antes do início, as novidades da equipa directiva, e depois abriu a reunião magna com homenagens, nas palavras e em imagens, a figuras representativas da história do partido.

A intervenção de António Costa foi o momento alto da primeira noite, cujo filme fotográfico aqui proposto é da autoria do fotojornalista Rui Gaudêncio. PÚBLICO