Durante breves momentos desta quinta-feira, o Netflix foi a empresa de media mais bem cotada do mundo, ultrapassando a rival Walt Disney Company, habitualmente a mais bem posicionada neste sector.

PUB

O valor de mercado da produtora e distribuidora de conteúdos em streaming chegou aos 153 mil milhões de dólares (133 mil milhões de euros), registando uma subida de 2% no valor das acções. Porém, não conseguiu manter-se naquela posição até ao fecho do dia, quando o valor das acções tinha caído 1,3%, para 349,24 dólares por acção (297,82 euros). À hora de fecho dos mercados, a empresa de streaming de filmes e séries de televisão tinha o valor de mercado avaliado num total de 151,8 mil milhões de dólares (129 mil milhões de euros). A Disney, por sua vez, acabou o dia com uma queda de 0,8% no preço das acções e com um valor total de mercado avaliado em 152 mil milhões de dólares.

As cotações das acções do Netflix subiram para mais do dobro no espaço de um ano. Esta subida em bolsa coincide com o anúncio feito pelos responsáveis da empresa em Março, quando foi divulgado um investimento de milhares de milhões de dólares na produção de séries e filmes originais. O comunicado confirmou ainda um acordo assinado com Barack Obama e Michelle Obama para a participação em diversos conteúdos de entretenimento.

PUB

Empresas como o Youtube, a Amazon ou o Netflix — que possuem serviços de streaming online — obrigaram as empresas de media, com um formato de distribuição mais tradicional a readaptarem-se ao actual paradigma da indústria. Em 2017, a Disney afirmou que iria deixar de permitir que os seus originais estivessem disponíveis no Netflix, para passarem a estar acessíveis numa plataforma online própria. Ainda como resposta à concorrência do streaming, apresentou em Dezembro uma proposta de compra de áreas-chave da 21st Century Fox. Esta estratégia permitiria à Walt Disney Company ficar com os direitos dos conteúdos produzidos por aquela empresa, melhorando a sua posição competitiva.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, a Comcast, detentora da NBC Universal, também está na luta pelo controlo da 21st Century Fox, e os seus responsáveis já afirmaram que vão apresentar uma proposta superior à que foi feita pela Disney. Esta disputa pelos direitos de filmes e séries da 21st Century Fox tem afectado o valor das acções das duas empresas interessadas. Ambas registaram uma queda de 0,8% no valor das acções na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, o Netflix registou uma subida de 0,64% no valor das acções, enquanto a Walt Disney Company subiu 0,80% .

O Netflix nasceu em 1997 como um serviço de aluguer de filmes online. A entrada no mercado de valores aconteceu cinco anos depois.

PUB