O ex-director clínico do Sporting, Frederico Varandas, que assumiu uma possível candidatura à liderança do clube, já reagiu à marcação da Assembleia Geral de 23 de Junho, assumindo que se trata de uma oportunidade para relançar o futuro do clube.

PUB

"No dia 23, os sportinguistas têm a grande oportunidade de começar a construir o futuro do nosso Sporting. Estamos todos convocados para a AG", escreveu Varandas no Twitter.

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, agendou uma reunião magna de destituição dos órgãos sociais do clube após uma reunião entre os órgãos demissionários (Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal) e o Conselho Directivo, cujo presidente, Bruno de Carvalho, classificou de irregular, pelo que pondera impugná-la.

PUB

No dia 23 os sportinguistas têm a grande oportunidade de começar a construir o futuro do nosso Sporting. Estamos todos convocados para a AG. #FredericoVarandas — Frederico Varandas (@ffvarandas) May 25, 2018

PUB