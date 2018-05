A SAD do Futebol Clube do Porto cedeu à Altice os créditos de direitos de transmissão televisiva dos jogos da sua equipa sénior de futebol, numa operação que permitiu um encaixe financeiro de 100 milhões de euros, foi anunciado esta sexta-feira.

Num comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do FC Porto explica que "os créditos cedidos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma vez terminada a operação".

Esta cessão de créditos, explica a SAD portista, insere-se no âmbito de "um processo de simplificação da estrutura de financiamento da Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior estabilidade". As receitas líquidas desta cessão destinam-se a substituir passivos, maioritariamente financeiros, acrescenta.

A Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD decidiu igualmente não exercer a opção de aumento do montante do empréstimo obrigacionista "FC PORTO SAD 2018-2021", fixando-se este em 35 milhões de euros, dez milhões abaixo do empréstimo obrigacionista que o precedeu.

