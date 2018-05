O avançado Paulinho prolongou o contrato com o Sporting de Braga até 2023, informou esta sexta-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

Melhor marcador da equipa na última temporada (17 golos em todas as provas), Paulinho revelou que o processo de renovação até ao final da época 2022/23 foi fácil de concretizar: "é um motivo de orgulho e nem pensei duas vezes", disse ao sítio oficial dos "arsenalistas". "Esta renovação demonstra que quero ficar aqui mais tempo e conquistar títulos. Acredito que o clube está perto de fazer história e eu quero que o meu nome esteja nessa página", disse o jogador que chegou a Braga na última época proveniente do Gil Vicente, da II Liga.

Paulinho admitiu que não esperava que a época de estreia na I Liga corresse tão bem. "Acho que ninguém acreditava. Eu sentia que podia singrar, mas não de forma tão rápida e explosiva", confidenciou.

Para a próxima época, que espera ser o "ano de afirmação" da equipa, o ponta-de-lança não coloca metas de golos "porque os números não dizem tudo de um jogador", considerando "mais importante pensar no que tem que fazer bem". "Hoje em dia, fala-se muito de estatísticas, mas acho que as pessoas se identificam comigo pela minha forma de estar no jogo, por tudo o que dou à equipa com e sem bola", explicou.

Um dos 35 pré-convocados por Fernando Santos para o Mundial2018, na Rússia, Paulinho ficou de fora da lista final, mas acredita que vai conseguir "chegar lá". "Estar nos 35 pré-convocados é fantástico. Estando a falar de um jogador do Sporting de Braga é bom, mas se nos lembrarmos que, há um ano e meio, estava na II Liga... O mais importante é que me vai dar ainda mais motivação para continuar a trabalhar para ser melhor", disse.

