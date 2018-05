Gonçalo Oliveira foi esta sexta-feira eliminado na terceira e última ronda de qualificação de Roland Garros. O português, 221.º do ranking ATP, perdeu diante do australiano Bernard Tomic, actual 208.º e antigo número 17 do mundo, em dois sets, com os parciais de 6-7 (5/7) e 5-7, em 1h39m.

João Sousa, número um nacional e 48.º do mundo, será, por isso, o único representante português no quadro principal do maior torneio de terra batida do circuito. O vimaranense tem estreia marcada frente ao argentino Guido Pella (81.º), sendo que, se ultrapassar a primeira ronda, medirá forças com o vencedor do encontro entre Dolgopolov e Rafael Nadal.

