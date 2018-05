Depois de uma acesa troca de argumentos e do anúncio definitivo da Liberty que ditou o ponto final das “grid girls” desde o mês de Janeiro, o Grande Prémio que se realizará no próximo domingo no Mónaco voltará a receber as modelos, que permanecerão à frente dos carros de Fórmula 1 no alinhamento inicial. Os organizadores monegascos desafiaram as directrizes da corporação que rege o Mundial, numa etapa que marcará o regresso das raparigas que se tornaram imagem de marca da competição na década de 70.

“Não tivemos problemas com a Liberty Media, excepto no que dizia respeito às raparigas da grelha. Elas estarão lá", confirmou Michel Boeri, presidente do Clube Automobilístico do Mónaco ao Monaco-Matin, publicação local do principado. Naquele que será um acontecimento pontual, as modelos não terão placas com os nomes dos condutores e das equipas, como se verificou no passado. Na pista monegasca, as jovens irão recolher imagens dos pilotos e dos carros, que irão ser publicadas nas redes sociais.

Ao anúncio de Boeri juntou-se a Rússia, garantindo que a etapa realizada no país contará também com a presença das “grid girls”: “Elas são maravilhosas. Estamos a desenvolver abordagens criativas que permitirão às raparigas ficarem juntos aos carros. Podem ser atletas. Podem ser embaixadores das artes russas. Mas, a minha tarefa, é ter as nossas raparigas no alinhamento inicial”, disse Sergey Vorobyev, promotor da etapa de Fórmula 1 na Rússia.

Desde a decisão da Liberty de banir as modelos da grelha de partida, os organizadores das etapas passaram a homenagear jovens corredores que, no seu país de origem, venciam títulos em provas automobilísticas. Essa parceria intitulava-se “Grid Kids” (miúdos da grelha, em português), e permitia às crianças estarem junto aos seu ídolos, antes do início de cada corrida.

No momento em que foi revelada a decisão, o presidente da FIA (Federação Internacional do Automóvel), Jean Todt, em conjunto com o F1 Group, afirmou que a proibição serviria como forma de motivação para os jovens pilotos: “Estamos muito contentes por trazermos o sonho um pouco mais perto, ao dar aos futuros campeões a oportunidade de estarem ao lado dos seus heróis na grelha inicial. Que melhor maneira para inspirar a próxima geração de heróis da Fórmula 1?”.

Foto Crianças substituíram as modelos na grelha de partida Andrej Isakovic/Agence France-Presse — Getty Images

Alguns dos pilotos, por sua vez, aplaudem a decisão, manifestando o seu apoio à presença das raparigas da grelha de partida: “Acho que sou tradicionalista, e gosto de manter certas coisas intactas”, disse Sebastian Vettel, da Ferrari, campeão mundial por quatro vezes. Também o actual campeão mundial, Lewis Hamilton, apoiou a decisão da reintegração das modelos na linha de partida.

O Grande Prémio do Mónaco terá lugar no próximo domingo. Hamilton, actual líder do Campeonato Mundial pode ser ultrapassado, caso se verifique a vitória de Sebastian Vettel e um mau resultado para o piloto da Mercedes. Daniel Ricciardo, piloto da Red Bull, bateu o recorde da pista, fazendo uma volta em 1m11s, muito graças aos novos pneus ultramacios da Pirelli, que o piloto utilizou.

