O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou um castigo de 11 dias de suspensão a Jorge Jesus, na sequência da declarações prestadas pelo treinador do Sporting no final do encontro com o Moreirense, na 24.ª jornada da Liga, que os "leões" ganharam por 1-0, já no tempo de compensação.

"É muito fácil expulsar um jogador do Sporting. Foi uma expulsão injusta. Este quarto árbitro mandou o árbitro expulsar o Petrovic, disse que era uma jogada de amarelo. O Petrovic não toca no Tozé. Em lance de dúvida, era o momento certo para deixar o Sprorting a jogar com menos um", declarou Jesus, na flash interview no final do encontro.

Foram estas declarações, cujo teor seria reproduzido na conferência de imprensa, que ditaram o castigo, sendo que, aos 11 dias de suspensão, acresce uma multa de 2907 euros.

