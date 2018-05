O FC Porto ganhou esta sexta-feira vantagem na luta por uma vaga na final do play-off da Liga de basquetebol, que determinará o novo campeão nacional.

PUB

No primeiro encontro das meias-finais, realizado no pavilhão da Luz, os “dragões” bateram o Benfica com uma margem de conforto significativa (79-90), depois de ao intervalo já estarem a vencer por 38-54.

Os “encarnados” ainda responderam com uma recuperação que os deixou a dois pontos do rival, mas na recta final o FC Porto voltou a superiorizar-se. O segundo encontro da eliminatória, que se decide à melhor de cinco, disputa-se domingo, às 15 horas, novamente em Lisboa.

PUB

No sábado, disputa-se o primeiro embate entre Oliveirense e V. Guimarães, a partir das 17h.

PUB