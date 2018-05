A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting responsabiliza a direcção do clube por não se ter encontrado uma solução que evitasse a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para a destituição dos membros do Conselho Directivo.

PUB

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a propósito da reunião dos órgãos sociais de quinta-feira, a MAG sportinguista refere que "constatou a insistente rejeição" da solução que passava pela demissão de Bruno de Carvalho e membros do Conselho Directivo e marcação de eleições para o início de Setembro.

Essa solução "teria evitado qualquer hiato na gestão do clube e mais teria contribuído para limitar os danos resultantes da situação de instabilidade criada nos últimos meses", refere o comunicado.

PUB

Para a MAG, "é inequívoca a situação de profunda instabilidade e crescente divisão e a necessidade de, o mais rapidamente possível, repor a normalidade e a coesão", reiterando que "apenas os sócios têm plena legitimidade para apurar a responsabilidade por esta situação e determinar a solução mais adequada".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No comunicado também se lamenta "as ameaças e o ambiente intimidatório criado a que foram sujeitos" os elementos da MAG demissionária e também do Conselho Fiscal e Disciplinar "nas próprias instalações do clube".

"Estes factos são inaceitáveis e não correspondem à história do Sporting Clube de Portugal. A Mesa da Assembleia Geral continuará sempre a agir no sentido de respeitar essa mesma história e promover a união entre todos os verdadeiros sportinguistas", refere ainda o comunicado da MAG.

Bruno de Carvalho, ao mesmo tempo que afastou o quadro de demissão, anunciou que impugnará a Assembleia Geral Extraordinária, considerando-a irregular.

PUB