O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa-central argentino Germán Conti, que depois de cumprir exames médicos no Hospital da Luz, assinou um contrato válido por cinco épocas.

PUB

A aquisição do jogador ex-Colón, de 23 anos, foi anunciada nas redes sociais, e oficializada com uma entrevista em que o novo reforço, de 1,93 metros de estatura "alinhou" num jogo com um jovem benfiquista, que "anexou" Conti ao plantel encarnado com a ajuda do FIFA2018.

Conti declarou-se assoberbado no primeiro contacto com o novo clube, onde pretende lutar para "ter sucesso" e realizar "o sonho de jogar na Europa", num estádio que impressionou o argentino.

PUB

O defesa revelou que começou como médio, no Ateneu, mas acabou por impor-se a central, onde tem sido testado pelos avançados argentinos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Conti espera ainda seguir o curso dos muitos compatriotas que singraram no emblema da "águia", onde reencontrará Franco Cervi, que já defrontou no futebol argentino.

Bem-vindo, Conti.



Sabe tudo às 20h45 na BTV e no Site Oficial. pic.twitter.com/eICQS7TvNV — SL Benfica (@SLBenfica) May 25, 2018

PUB