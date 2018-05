O produtor norte-americano Harvey Weinstein entregou-se na manhã desta sexta-feira numa esquadra da polícia de Nova Iorque na sequência do que serão duas acusações distintas de duas alegadas vítimas — o New York Times indica que poderá ser acusado de violação, a agência Associated Press fala na possibilidade de ser indiciado pelo equivalente à figura portuguesa de acto sexual de relevo. Este é o primeiro processo criminal a visar Weinstein após as investigações de Outubro de 2017 e das denúncias de dezenas de mulheres que dizem ter sido alvo de assédio ou violência sexual e originaram o que ficou conhecido como o momento #MeToo.

O produtor e distribuidor caído em desgraça chegou de carro à esquadra, na qual entrou em silêncio e com papéis e livros debaixo do braço — um desses livros é sobre o realizador Elia Kazan, outra figura de Hollywood caída em desgraça, no seu caso por ter testemunhado contra vários colegas por serem militantes comunistas durante o McCarthyismo nos anos 1950. A notícia da sua iminente presença numa esquadra foi saudada por várias das suas acusadoras, nomeadamente a actriz Rose McGowan, que disse sentir-se "um passo mais perto da justiça".

Weinstein apresentou-se na 1.ª Esquadra de Nova Iorque depois de duas mulheres terem formalizado queixas contra si – o nome de uma delas não é conhecido publicamente, a outra é Lucia Evans, que faz parte do grupo de mulheres que, em Outubro de 2017, contou a sua história com o produtor à revista New Yorker. Há dias, a produtora Alexandra Canosa, que trabalha actualmente com o Netflix, acusou formalmente junto da justiça Harvey Weinstein de violação, agressão sexual e abusos verbais que terão sido cometidos ao longo de cinco anos.

A CNN avança esta sexta-feira, citando fontes próximas do processo, que a procuradoria geral de Manhattan deverá acusá-lo de violação em primeiro e terceiro grau num dos casos e de acto sexual de relevo em primeiro grau no outro caso. A mesma televisão indica que Weinstein, de 66 anos e que era esperado por dezenas de jornalistas à entrada da esquadra, deverá ser presente em tribunal ainda esta sexta-feira.

Segundo a New Yorker, a polícia de Nova Iorque tem estado a ouvir várias outras mulheres no âmbito desta investigação e uma delas é uma das suas denunciantes, a actriz Paz de la Huerta, que confirmou ter sido inquirida pelas autoridades e que acusa Weinstein de a ter violado. A secção que investiga o caso é a Special Victims Division Cold Case Squad e o seu trabalho começou imediatamente após a publicação das investigações jornalísticas sobre Weinstein.

Lucia Evans queria ser actriz mas hoje trabalha como consultora de marketing, e como contou ao jornalista Ronan Farrow nessa investigação — que, tal como a do New York Times, recebeu o prémio Pulitzer de jornalismo há semanas —, diz ter sido forçada por Harvey Weinstein a fazer-lhe sexo oral. Uma reunião no gabinete do então poderoso produtor em Manhattan, depois de ter sido abordada por ele num clube nocturno, tinha como pretexto uma espécie de audição e como outra participante uma directora de casting. Mas as sugestões de que ela poderia participar num programa de televisão que produzia ou em alguns filmes deram lugar a um alegado ataque: "Atacou-me. Forçou-me a fazer-lhe sexo oral".

A decisão de avançar agora criminalmente contra Weinstein, que já foi ou está a ser alvo de investigações também em Los Angeles e em Londres mas não foi acusado formalmente de qualquer crime — e que até agora sempre negou ter tido relações sexuais não consensuais —, deveu-se à sua necessidade de fazer justiça: "A certa altura, temos de pensar no bem maior da humanidade, das mulheres", disse Evans à New Yorker.

Os alegados crimes de Harvey Weinstein remontam a mais de três décadas, segundo os relatos de muitas mulheres e algumas potenciais acusações podem já ter prescrito. Porém, esclarece a BBC, o caso de Lucia Evans pode permitir um cenário semelhante ao que originou a recente condenação de Bill Cosby pela violação de Andrea Costand: um juiz pode admitir que outras queixosas testemunhem contra o réu com o objectivo de confirmar ou dissipar um padrão de crimes e comportamento.

O número de mulheres que acusaram Harvey Weinstein de assédio ou violência sexual é de 66 e os primeiros testemunhos foram revelados em duas investigações da imprensa de Nova Iorque, no New York Times e na New Yorker. Desde então, e depois da associação de nomes de muitas actrizes conhecidas a muitas alegadas vítimas desconhecidas, todas queixando-se de um padrão sistémico de abuso de poder e violência sexual, um verdadeiro dilúvio de denúncias originou um movimento social contra o assédio sexual e a discriminação de género em todo o mundo.

O advogado do produtor, Benjamin Brafman, diz que Harvey Weinstein “não violou a lei conscientemente” e que as acusações de abuso sexual “não têm qualquer fundamento”, cita a Associated Press a partir de documentos legais. Além as investigações policiais, o FBI também está a investigar os alegados crimes de Weinstein a nível federal.

