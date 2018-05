É oficial: o PCP vai votar contra os quatro projectos de lei do PS, BE, PEV e PAN que propõem a despenalização da morte assistida e não concorda com a realização de um eventual referendo. Os comunistas fazem-no por uma questão de "princípio" baseada no que dizem ser uma "concepção de vida profundamente humanista", que defende a necessidade de "condições de vida dignas para todos", argumentou o líder parlamentar, João Oliveira, durante uma conferência de imprensa nesta quinta-feira de manhã no Parlamento.

Caso venha a ser aprovado um diploma que derive dos quatro agora propostos e que admita a possibilidade da morte antecipada, João Oliveira admite que seja uma lei que pode estar ferida de inconstitucionalidade por a Constituição consagrar o direito à vida. "Toda esta discussão convoca princípios constitucionais evidentes, como a inviolabilidade da vida humana, o direito à vida ou a responsabilidade de o Estado assegurar e respeitar a via humana. E estes princípios terão que ser considerados", defendeu o deputado.

Caso venha a ser aprovada alguma das iniciativas, "naturalmente também esses elementos precisam de ser considerados, e a posição que o PCP assume traduz os princípios constitucionais na sua integral ponderação, nenhum pode ser considerado isoladamente", argumentou João Oliveira.

Ficou no ar a hipótese de um eventual recurso ao Tribunal Constitucional no cenário de haver uma lei aprovada. Questionada pelo PÚBLICO já depois da conferência de imprensa, fonte da bancada disse, no entanto, que "está fora de questão" um pedido de fiscalização.

"Perante os problemas do sofrimento humano, da doença, da deficiência ou da incapacidade, a solução não é a de desresponsabilizar a sociedade promovendo a morte antecipada das pessoas nessas circunstâncias, mas sim a do progresso social no sentido de assegurar condições para uma vida digna, mobilizando todos os meios e capacidades sociais, a ciência e a tecnologia para debelar o sofrimento e a doença e assegurar a inclusão social e o apoio familiar", defendeu o deputado.

