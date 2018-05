Os vice-presidentes do PSD Nuno Morais Sarmento e do CDS-PP Nuno Melo vão chefiar as delegações dos respectivos partidos que serão enviadas ao encerramento do congresso socialista no domingo, dia 27.

Além de Nuno Morais Sarmento, a delegação social-democrata incluirá o líder parlamentar Fernando Negrão, a "vice" da bancada Margarida Mano e o presidente da distrital de Leiria Rui Rocha.

Assunção Cristas, que foi ao conclave do antigo parceiro de governação, não estara na Batalha, mas enviará um grupo de cinco pessoas composto pelo seu vice-presidente Nuno Melo, o secretário-geral Pedro Morais Soares, a deputada Ana Rita Bessa, a presidente da distrital de Leiria Rosa Guerra e a presidente da concelhia da Batalha Isilda Vieira.

Pelo BE estarão presentes a eurodeputada Marisa Matias e os deputados Joana Mortágua e Heitor de Sousa (eleito pelo círculo de Leiria).

Em representação do PCP estarão na Batalha Carlos Gonçalves, membro da comissão política do Comité Central, Etelvina Rosa, membro do Comité Central e do executivo da Direção da Organização Regional de Leiria, e José Augusto Esteves, membro da Comissão Central de Controlo.

O partido ecologista "Os Verdes" enviará ao congresso socialista o deputado José Luís Ferreira e as dirigentes Fernanda Pézinho e Anabela Mota.

O PAN estará representado por Daniela de Sousa.

