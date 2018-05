José Sócrates: "O programa da direita é a operação Marquês"

São oito páginas (2h54) de entrevista a pouco mais de 24 horas do início do 22º Congresso do PS. No seu habitual estilo "entre a combatividade e o confronto", José Sócrates fala à Visão sem poupar ninguém. Nem Cavaco Silva, nem António Costa. Nem Pedro Passos Coelho, nem Joana Marques Vidal. Nem o PS, nem o PSD. Diz que o partido de que fez parte foi "cúmplice dos abusos cometidos contra" si e que o "mal-estar vinha de trás". Mas também assume que o PSD está com um "espírito revanchista" e que tem como programa político a "Operação Marquês".

PUB

A última pergunta primeiro. "A vida pode trazer-lhe uma candidatura à presidência da República?", perguntam os jornalistas Filipe Luís e Octávio Lousada Oliveira. "Ó homem, há uma coisa que a vida nos trará com certeza: um dia acabará. Quanto ao resto, ver-se-á. Se tenho algum plano na cabeça? Não".

Antes disso, outra questão que está na mente de muitos, incluindo socialistas. "Admite formar um novo partido?" Resposta: "Nada disso me passa pelo espírito. Só diz isso quem me conhece mal. O nosso futuro é aquilo que a vida nos trouxer". Tudo em aberto para José Sócrates, que foge a respostas definitivas sobre o que há-de vir.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas não sobre o passado. O antigo primeiro-ministro repete que o "processo Freeport nasceu no gabinete de Santana Lopes" que "organizou" um processo judicial "contra o líder da oposição" e volta a sublinhar que aceitou "ser ajudado pelo seu melhor amigo de há 40 anos". "Não é um construtor civil. É o meu melhor amigo. Não recebi, emprestou-me dinheiro que, aliás, já devolvi na sua maior parte", sublinhou.

Sócrates lamentou que o PS se tenha juntado a às vozes críticas da direita numa condenação sem julgamento. "Isso é um acto ignóbil", disse, depois de insistir que deixou o partido para evitar embaraços mútuos e que "não queria fazer mal ao PS". E ainda acrescentou que a sua relação com António costa está como há quatro anos. "Não existe".

Não se furtou a uma avaliação do mandato de Marcelo. "O que vejo como mais significativo (...) foi distanciar-se do seu antecessor. Acho que isso foi tão ostensivo da parte dele que imediatamente agradou a todo o país. Mas não, não me agrada o estilo de aparecer nas televisões a comentar tudo."

PUB