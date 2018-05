Um grupo de conselheiros nacionais do PSD vai propor, na próxima reunião, que a direcção do partido comece a preparar as eleições autárquicas. Entre as medidas propostas, os sociais-democratas apontam para a necessidade de pensar o sistema eleitoral.

A necessidade de dar prioridade às eleições autárquicas foi a principal conclusão a que chegaram os elementos da segunda lista mais votada para o Conselho Nacional do PSD no primeiro encontro que decorreu no passado sábado, segundo o número um da lista Carlos Eduardo Reis.

Em declarações ao PÚBLICO, o social-democrata refere que não há nenhuma área temática do Conselho Estratégico Nacional – estrutura criada por Rui Rio para reflectir internamente e preparar o programa eleitoral do partido – que abranja as próximas eleições autárquicas. “Perdemos 60 câmaras municipais entre 2003 e 2017”, afirmou, defendendo que é preciso começar a trabalhar para as próximas eleições em 2021 para reconquistar o poder autárquico perdido e que era “uma das forças” do PSD.

Nesse sentido, os conselheiros nacionais desta lista estão a preparar propostas para levar ao próximo Conselho Nacional do PSD, marcado para a próxima semana, dia 30 em Leiria. Entre elas deverão constar alterações ao sistema eleitoral e sobre a duração dos mandatos dos autarcas.

Com 13 eleitos (em 70 lugares), a lista liderada por Carlos Eduardo Reis garante que quer ter uma atitude construtiva e não de oposição à direcção de Rui Rio. O líder do PSD disse, no congresso do passado mês de Fevereiro, que o partido deveria iniciar “desde já” a preparação para as próximas autárquicas, com vista a reconduzir o partido “à liderança que foi seu apanágio durante tanto tempo”. Mas, segundo Carlos Eduardo Reis, ainda nenhuma medida sobre a matéria foi conhecida.

