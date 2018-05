Depois de conhecidas as sentenças do chamado caso Gürtel, que valeu ao antigo tesoureiro do PP uma condenação a mais de 33 anos de prisão, o PSOE estuda a possibilidade de avançar com uma moção de censura contra o líder do partido e primeiro-ministro, Mariano Rajoy.

A informação está a ser avançada pelos principais jornais espanhóis, que citam fontes da direcção do partido socialista espanhol. As condenações foram conhecidas na manhã desta quinta-feira e, em reacção, Pedro Sánchez, líder do PSOE, pediu uma reunião de urgência com os mais altos dirigentes do partido para esta sexta-feira de manhã.

De acordo com as fontes citadas pela imprensa espanhola, o PSOE ainda não tomou qualquer decisão relativamente aos passos a dar, e deverá esperar para ouvir o que se dirá no encontro de amanhã.

Porém, Sánchez está a ser pressionado por alguns dos mais altos dirigentes e dos chamados “barões” do PSOE para que se avance já com uma moção de censura contra Rajoy.

Os socialistas querem pedidas responsabilidades a Rajoy devido ao esquema de corrupção e financiamento ilegal que abrangeu vários líderes locais e regionais do PP em funções e alguns empresários.

Rajoy garantiu sempre que nunca teve conhecimento de qualquer esquema, apesar de, durante o período em que o mesmo esteve em funcionamento (entre 1990 e 2004), ter desempenhado várias funções dentro do partido, inclusivamente director de algumas campanhas eleitorais.

