O míssil que abateu o avião da Malaysia Airlines que sobrevoava a Ucrânia no Verão de 2014 foi disparado por um sistema antiaéreo que pertencia ao Exército russo, de acordo com as conclusões de uma equipa internacional de investigadores.

O sistema de mísseis BUK, de fabrico soviético, pertencia à 53.ª Brigada Anti-Aérea do Exército russo sedeada em Kursk (a pouco mais de cem quilómetros da fronteira ucraniana), esclareceu o porta-voz da equipa liderada pela Holanda, Wilbert Paulissen, durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira. Depois do derrube do avião, o aparelho voltou a atravessar a fronteira para a Rússia.

A equipa de investigadores já tinha atribuído responsabilidades aos rebeldes pró-Moscovo que combatem na Ucrânia, mas agora parece ter reunido provas suficientes que permitem identificar com precisão a origem do sistema anti-míssil.

O voo MH17 tinha partido de Amesterdão e destinava-se a Kuala Lumpur, quando foi abatido por um míssil a 17 de Julho de 2014, numa altura de intensos combates no Leste da Ucrânia. A queda causou a morte a todos os 298 passageiros que seguiam a bordo, na sua maioria de nacionalidade holandesa.

A responsabilidade pela queda do MH17 tem sido altamente contestada entre Kiev e Moscovo. As autoridades ucranianas acusam a Rússia de ter fornecido o sistema antiaéreo aos rebeldes que ocupam grande parte do território ucraniano e que abateram o avião julgando tratar-se de um aparelho militar inimigo.

O Kremlin nega qualquer apoio militar aos grupos separatistas e diz que as forças ucranianas são responsáveis pela queda do avião.

