A Coreia do Norte destruiu pelo menos três túneis no local onde realizou os seus testes nucleares, de acordo com jornalistas estrangeiros convidados pelo regime para assistir ao acontecimento.

PUB

A demolição do centro de testes em Pungyye-ri, no Norte do país, tinha sido prometida pelas autoridades norte-coreanas, que a encaram como um gesto de boa-vontade antes da cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, agendada para 12 de Junho em Singapura.

O jornalista Will Ripley, da CNN, diz que presenciou as explosões dos três túneis a partir de uma plataforma a 500 metros do local, onde esteve dez horas. Antes, os correspondentes tiveram autorização para verificar os explosivos colocados nos túneis.

PUB

"Eles levaram-nos a três dos quatro túneis. Deixaram-nos abrir as portas dos túneis e olhar para dentro, mas não entrámos verdadeiramente nos túneis. Pelo que pude ver, eles estavam cheios de explosivos", contou Ripley. As autoridades norte-coreanas convidaram um grupo de uma dezena de jornalistas de vários países, mas não incluíram qualquer especialista independente.

Há fortes suspeitas de que os sucessivos testes tenham deixado as montanhas em Pungyye-ri à beira do colapso e vulneráveis a fugas de radiação e, por isso, estivesse já fora de cogitação para novos ensaios. De qualquer forma, o desmantelamento do local de testes representa uma cedência relativamente fácil para o regime de Pyongyang, que garante ter conseguido superar os últimos obstáculos técnicos para conseguir lançar um míssil com capacidade nuclear de alcance intercontinental – e, assim, pode abdicar de mais testes.

PUB