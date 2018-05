A Guarda Civil de Pontevedra disse esta sexta-feira à Lusa ter sido encontrada uma segunda vítima mortal da explosão, na quarta-feira, de um armazém de material pirotécnico de Tui, na Galiza, Espanha.

Fonte daquela força policial referiu que se trata de um homem, que foi encontrado durante a manhã desta quinta-feira, pelos meios da protecção civil que procedem à remoção dos nos escombros causados pela explosão. "É o marido da senhora que foi encontrada ainda na tarde de quarta-feira. O casal tem dois filhos, rapazes, que foram acolhidos pelos habitantes da localidade", adiantou.

O armazém "ilegal" encontrava-se no lugar de A Cancela, Páramos, em Tui, na Galiza. O proprietário do armazém de material pirotécnico que explodiu, na quarta-feira em Tui, Galiza, foi detido e vai ser presente ao juiz do tribunal local na sexta-feira, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da Guarda Civil de Pontevedra.

A mesma fonte adiantou que o homem, detido na quarta-feira à tarde, encontra-se nas instalações da Guarda Civil de Pontevedra a aguardar a conclusão do processo judicial para ser presente a tribunal". De acordo com a fonte, "os bombeiros e a protecção civil estão hoje a realizar trabalhos de remoção dos escombros à procura de eventuais novas vítimas da explosão". Aquela fonte revelou que " as autoridades desconheciam a existência daquele armazém ilegal", adiantando que "a fábrica, licenciada, do homem agora detido, está situada a cerca de dois quilómetros de distância".

A Guarda Civil adiantou que "é ainda desconhecida a identidade da vítima mortal, devido ao estado em que ficou o cadáver, mas tudo indica tratar-se de uma mulher". Referiu ainda que "os 26 feridos resultantes da explosão foram encaminhados para o hospital de Vigo, sendo que a maioria teve alta hospitalar ainda durante o dia de quarta-feira" e disse "desconhecer a existência de desaparecidos". O impacto do rebentamento destruiu cerca de 20 casas e provocou danos em mais de uma centena, tendo sido sentido a vários quilómetros de distância.

