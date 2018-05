O Governo quer alargar de 90 para 180 dias o período de experiência exigido aos trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração. Esta é uma das medidas que o Governo introduziu na “proposta de acordo” para a revisão da legislação laboral, que apresentou nesta quinta-feira aos parceiros sociais. A proposta em cima da mesa mantém alguns dos pontos que já constavam do documento apresentado pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, na concertação social em Março e inclui alguns contributos enviados pelas confederações patronais e centrais sindicais, numa tentativa de chegar a um documento que permita fechar um acordo com a maioria dos parceiros.

A intenção de alargar de 90 para 180 dias o período experimental dos contratos sem termo celebrados com trabalhador à procura do primeiro emprego ou que esteve em situação de desemprego por mais de 12 meses, é uma inovação face ao documento de Março e vai ao encontro das propostas da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

O objectivo, precisa o Governo, é “promover a contratação sem termo” destes trabalhadores e “estimular a sua inserção no mercado de trabalho”. Mas por outro lado, também pode servir para compensar a eliminação da possibilidade de contratar a termo jovens e desempregados de longa duração para ocuparem postos de trabalho permanentes.

A medida comporta alguns riscos, nomeadamente constitucionais. Em 2008, quando o actual ministro Vieira da Silva também ocupava a pasta do Trabalho, o Tribunal Constitucional chumbou por unanimidade a norma do Código do Trabalho que alargava de 90 para 180 dias a duração do período experimental para a generalidade dos trabalhadores, dando razão às dúvidas suscitadas pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Durante o período experimental (que no Código do Trabalho actual varia entre os 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, os 180 dias para os trabalhadores em cargos de complexidade técnica ou de responsabilidade e os 240 dias para os cargos de direcção ou quadros superiores), a empresa pode despedir o trabalhador sem motivo e sem lhe pagar compensação.

Banco de horas por acordo de 65% dos trabalhadores

O Governo mantém a intenção de eliminar o banco de horas por acordo individual, mas na proposta agora apresentada vai mais longe e diz que quer também eliminar o banco de horas grupal com origem em acordos individuais, reservando estas figuras “para a negociação colectiva ou para acordos de grupo a alcançar através de consulta aos trabalhadores”.

Nesse sentido, a ideia é que possa haver acordos de grupo (permitindo que o período normal de trabalho seja aumentado até duas horas diárias com um limite de 50 horas semanais e 150 horas por ano) que possam ser aplicados ao conjunto dos trabalhadores se, “após consulta por voto secreto dos trabalhadores a abranger, e com garantia de acompanhamento por comissão de trabalhadores, comissões intersindicais, comissões sindicais, delegados sindicais existentes ou comissão ad hoc, o mesmo for aprovado por 65% dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida”. O banco de horas criado através desta modalidade terá a validade de quatro anos e pode ser revisto a meio do prazo, por solicitação de um terço dos trabalhadores.

Contratos temporários com máximo de seis renovações

A proposta apresentada nesta quinta-feira traz também novidades na área do trabalho temporário, introduzindo um limite máximo de seis renovações para este tipo de contratos, algo que agora não existe na lei e eliminando o prazo de aplicação das normas das convenções colectivas aos trabalhadores temporários, “de modo a reforçar as suas condições de equidade face aos demais trabalhadores da empresa onde exercem a sua actividade”. Além disso, a empresa será obrigada a informar o trabalhador temporário do motivo subjacente à celebração do contrato.

Mas a mudança mais significativa tem a ver com a criação de uma sanção para punir a violação da lei e que obrigará a empresa utilizadora a integrar o trabalhador no quadro de pessoal com contrato sem termo.

Contratos de muito curta duração passam de 15 para 35 dias

Na proposta de acordo, o executivo propõe alargar de 15 para 35 dias a duração máxima dos contratos de muito curta duração, mantendo-se a duração máxima anual de 70 dias de trabalho com o mesmo empregador. O objectivo da medida, segundo o Governo, é “desincentivar o recurso ao trabalho não declarado ou subdeclarado na actividade agrícola e em eventos turísticos”

Ao contrário do que o ministro do Trabalho já tinha deixado subentendido, não há, pelo menos para já, mudanças nos sectores onde estes contratos são permitidos além do turismo e da agricultura.

