O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse nesta quinta-feira que a inclusão do Fundo Monetário Internacional num acordo para o alívio da dívida grega deixaria “todos muito felizes”, mas sublinhou que “a verdadeira felicidade” será a conclusão do programa de assistência financeira à Grécia na data prevista de 20 de Agosto, e o regresso do país aos mercados, de forma sustentada e duradoura.

“A nossa principal prioridade é a saída bem sucedida da Grécia do seu programa”, declarou Mário Centeno, no final da reunião do Eurogrupo, nesta quinta-feira, em Bruxelas, um encontro que foi dominado pela discussão das medidas a tomar após o fim do resgate, nomeadamente para garantir a sustentabilidade da dívida.

Para países como, por exemplo, a Alemanha, a participação do FMI num futuro pacote de medidas de alívio da dívida seria um sinal importante e de confiança para os mercados. Porém, a instituição sediada em Washington (que esteve envolvida nos dois anteriores programas de assistência à Grécia) ainda não se associou formalmente à etapa definitiva da conclusão do terceiro resgate — tanto Mário Centeno como o comissário europeu dos Assuntos Financeiros, Pierre Moscovici, resistiram responder aos jornalistas que insistiam em saber se ainda o fará.

“O FMI tem estado a trabalhar desde o princípio no programa da Grécia e as conversações estão a decorrer”, disse o presidente do Eurogrupo. Pelo seu lado, Moscovici disse que “o timing do FMI é definido pelo FMI”, mas assinalou uma “convergência de pontos de vista” entre todos os participantes na reunião, incluindo a delegação vinda dos Estados Unidos. “Toda a gente está imbuída do mesmo espírito e interessada em garantir o acesso da Grécia aos mercados de forma credível”, apontou.

Centeno congratulou-se com as “boas notícias” que têm chegado de Atenas, nomeadamente o acordo ao nível técnico que foi fechado no sábado entre o Governo grego e as instituições de credores no âmbito da quarta, e derradeira, avaliação do programa de assistência financeira. “Encorajamos o Governo grego a manter o ritmo e a implementar rapidamente as reformas [acordadas] até ao nosso encontro de Junho”, acrescentou.

Além da Grécia, os países da zona euro discutiram o relatório das previsões de Primavera da Comissão Europeia, que revelou que o crescimento económico do bloco vai manter-se robusto em 2018 e 2019.

Depois, já no formato alargado a todos os membros da União Europeia, foram abordadas as matérias da reforma da zona euro, isto é, o processo para a união económica e monetária: os passos a dar para promover a união bancária e as questões ligadas ao mecanismo de estabilidade europeu enquanto mecanismo de apoio financeiro ao fundo único de resolução.

