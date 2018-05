O médio Steven Defour, que conquistou dois títulos de campeão e três Supertaças pelo FC Porto, entre 2011 e 2014, anunciou esta quinta-feira o adeus à selecção belga para se dedicar inteiramente ao Burnley, da Premier League, clube que representa desde 2016-17.

Defour, de 30 anos, reconhece que as recentes lesões e o aparecimento de novos valores na selecção da Bélgica concorreram para uma decisão que assume depois de não ter sido convocado para o Mundial da Rússia.

"Era uma das últimas oportunidades para representar o meu país ao mais alto nível. Trabalhei muito para isso, mas por razões óbvias tenho que pensar em prolongar a minha carreira o máximo possível e dedicar-me ao meu clube", disse num vídeo publicado na conta oficial de Twitter.

All good things come to an end. Good luck in Russia @BelRedDevils , you can do it! #redtogether ???? pic.twitter.com/Rjb3mTeDnq