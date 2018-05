Ricardo Santos foi o melhor dos cinco portugueses que hoje começaram a competir nos dois principais circuitos europeus de profissionais, com uma primeira volta de 67 pancadas (5 abaixo do Par 72 ) no D+D REAL Challenge, do Challenge Tour, na República Checa, no Golf & Spa Kunecticka Hora, em Drítec, que lhe dá o quinto lugar empatado com 10 jogadores, a duas pancadas dos líderes, o inglês Nathan Kimsey e o francês Thomas Linard, ambos com 65 pancadas

Já Ricardo Melo Gouveia não começou bem na prova-bandeira do European Tour, o BMW PGA Championship, no Wenthworth Club, nos arredores de Londres. Com 75 pancadas, está nos 111.ºs, entre 150 participantes iniciais, agora 149 dada a desistência do japonês Yusaku Miyazato. O cut está provisoriamente fixado no Par (72), com 17 jogadores nos 57.ºs, e o líder é o dinamarquês Lucas Bjerregaard, o actual detentor do título no Portugal Masters.

No D+D REAL Challenge, competem 156 jogadores e também Filipe Lima teve um começo positivo, com um 70, estando nos 29.ºs com empatado com outros 14. O cut, para os 60 primeiros, está em em -1 (71), o que deixa de fora os outros dois portugueses em prova, João Carlota, com 73, e Tomás Silva, com 75.

