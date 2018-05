Jaime Marta Soares garantiu esta quinta-feira que “nada ficará como antes” no Sporting no final da reunião dos órgãos sociais do clube, que está a decorrer em Alvalade. À entrada para o encontro, o presidente da Mesa da Assembleia Geral “leonina” antecipou que pretende “consensualizar” a direcção para seguir aquilo que os sócios querem.

“Nesta reunião vamos decidir com serenidade. Dentro do Sporting não somos inimigos uns dos outros. Somos sócios que queremos o bem do clube”, salientou, deixando antever que vai mais uma vez pedir à direcção liderada por Bruno de Carvalho para apresentar a demissão.

“Esta reunião será para decidir de uma vez por todas aquilo que importa para acabar com esta instabilidade no clube”, afirmou, adiantando que este encontro será breve.

