Augusto Inácio, novo director desportivo do Sporting, já falou com Jorge Jesus e ouviu do actual treinador que este não pretende continuar em Alvalade e muito menos com Bruno de Carvalho como presidente.

O actual técnico vai aguardar até à próxima semana para resolver a sua situação e está pronto para todos os cenários. Nomeadamente entrar num braço-de-ferro com o actual presidente "leonino", se este se mantiver em funções. Jesus está disposto a negociar e a baixar os valores da sua rescisão, segundo o PÚBLICO apurou.

O treinador da formação de Alvalade acredita que o tempo joga a favor dele, até porque o clube precisa de encontrar rapidamente quem o substitua no banco para preparar a próxima época.

Por isso, no caso de o clube querer avançar com um processo disciplinar para o demitir por justa causa, irá fazer tudo para prolongar o processo por um ou mais meses, nomeadamente através da indicação de inúmeras testemunhas de defesa.

