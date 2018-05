Richard Gere já fez televisão, mas não foi muita. Tem telefilmes e um ou outro papel em séries no currículo, sim, só que nada que se tenha prolongado muito. A última vez que a estrela de filmes como Dias do Paraíso, American Gigolo, Oficial e Cavalheiro ou o remake americano de O Acossado apareceu numa série foi em 2003, o ano de Freedom: A History of Us, uma minissérie da PBS, a televisão pública norte-americana, sobre a história dos Estados Unidos. De resto, o cinema tem sido o seu foco. É, portanto, digno de nota que MotherFatherSon, série da BBC Two agora em produção, o tenha como um dos protagonistas.

Gere, que contracenou com Julia Roberts em Um Sonho de Mulher, vai fazer de magnata norte-americano dos media, dono de jornais e outros órgãos de comunicação à volta do mundo. Helen McCrory, que tem sido vista em Peaky Blinders, é a actriz que interpreta a sua esposa, herdeira de uma grande fortuna e alguém de quem ele está separado, enquanto Billy Howle, que apareceu em Dunkirk, é o filho de ambos, alguém que gere os jornais britânicos do pai, está na linha de sucessão para herdar o império e tem uma veia auto-destrutiva.

A série é uma criação de Tom Rob Smith, o escritor do romance Criança 44 que recentemente foi o argumentista que esteve aos comandos da segunda temporada de American Crime Story, O Assassinato de Gianni Versace.

