José Pacheco Pereira, historiador e cronista no PÚBLICO, foi distinguido com o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. O prémio foi atribuído no Dia do Autor Português, que se celebrou na terça-feira.

Pacheco Pereira é autor da colecção Álvaro Cunhal, Uma Biografia Política (com quatro volumes), Crónicas dos dias do lixo e O paradoxo do Ornitorrinco, entre outros títulos. Foi distinguido com o prémio de carreira "pela ligação forte e antiga que tem à SPA no que diz respeito à cobrança dos seus direitos e pela importância que atribui ao trabalho persistente da cooperativa em defesa dos seus milhares de associados", escreve a Sociedade Portuguesa de Autores em comunicado.

Foram também galardoados o dramaturgo Tiago Correia (que arrecadou o Grande Prémio de Teatro SPA-Teatro Aberto), a jornalista Maria Antónia Palla e o historiador Fernando Rosas, que foram distinguidos com medalhas de honra. A cerimónia assinalou ainda o 93.º aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores.

