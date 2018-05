Meses depois de as alegações de abuso sexual de Dylan Farrow contra o seu pai adoptivo terem novamente circulado pela imprensa – no seguimento do movimento #MeToo –, Moses Farrow decidiu partilhar com o mundo a sua versão dos acontecimentos do Verão de 1992, num longo texto publicado online. Segundo este, a irmã mais nova nunca foi molestada por Woody Allen, mas antes vítima de uma campanha de manipulação da mãe, Mia Farrow.

PUB

De acordo com Moses – hoje um terapeuta de questões familiares –, a sua infância ficou marcada pelo abuso físico e psicológico da mãe. Descreve mesmo ocasiões em que esta arrastou os filhos pelas escadas abaixo, os trancou numa casota e atirou um centro de mesa de porcelana contra Soon-Yi.

Quando a alegada agressão entre Dylan (de sete anos, na altura) e o realizador alegadamente aconteceu, passavam-se sete meses desde que Mia Farrow tinha descoberto a polémica relação entre a sua filha adoptiva Soon-Yi e o então parceiro Woody Allen – ainda hoje casados. Nessa altura, recorda Moses, há meses que Mia Farrow dizia a todos os seus filhos que Woody era “maldoso, um monstro, o diabo”, e que Soon-Yi “estava morta” para eles.

PUB

“A minha mãe era a nossa única fonte de informação sobre Woody – e ela era extremamente convincente”, descreve. “Também tinha aprendido repetidamente que ir contra a sua vontade trazia repercussões horríveis.”

Por isso, quando Woody Allen foi passar o dia com os filhos adoptivos à casa de Connecticut – enquanto Mia ia às compras –, todos estavam em alerta. "Além de cinco miúdos, havia três adultos na casa [duas amas e uma explicadora de francês], os quais tinham todos sido convencidos durante meses que Woody era um monstro. Nenhum de nós teria permitido que a Dylan se afastasse com Woody, mesmo que tentasse", garante, atestando que, mesmo tendo visto Woody a entrar e sair da sala nesse dia, este nunca o fez ao mesmo tempo que Dylan.

Moses comenta que as pessoas se apoiaram na chocante relação de Woody e Soon-Yi (que nunca foi sua filha adoptiva) para se convencerem que as alegações de Dylan eram verdadeiras. "Sim, [a relação] era pouco ortodoxa, desconfortável, disruptiva para a nossa família e magoou terrivelmente a minha mãe. Mas a relação por si só não foi de perto tão devastadora para a nossa família quanto a insistência da minha mãe de fazer da sua traição o centro das nossas vidas a partir de aí". O terapeuta aponta ainda algumas incongruências na versão dos acontecimentos da irmã mais nova, como o comboio que não estaria na divisão da casa onde esta afirma que aconteceu o incidente.

PUB

Dylan detalhou pela primeira vez o alegado abuso, numa carta aberta ao New York Times, em 2014, e este ano voltou a falar do assunto numa entrevista televisiva ao programa CBS This Morning. Há dois anos, Moses Farrow veio a público dizer que a irmã tinha sido manipulada pela mãe. "O que não compreendo é como é que esta história doida de eu ter sido alvo de uma lavagem cerebral e treinada [para fabricar uma história de abuso de menores] é mais credível do que o que estou a dizer sobre ter sido atacada sexualmente pelo meu pai”, atirou Dylan, recentemente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desta vez, Hollywood não ficou indiferente e várias estrelas fizeram questão de afirmar publicamente que estavam do lado de Dylan. Foi o caso de Mira Sorvino – que lhe escreveu uma carta aberta –, Natalie Portman, Jessica Chastain e Timothee Chalamet, que anunciou que iria doar o seu salário do filme realizado por Woody Allen, A Rainy Day in New York. Houve também quem, como Diane Keaton, Kate Winslet e Alec Baldwin, viesse a público em defesa do realizador, considerando que este estava a ser alvo de uma injustiça.

No seu texto, Moses Farrow dirige-se às pessoas que se mostram arrependidas por terem trabalhado com o seu pai no passado: "precipitaram-se ao juntarem-se a um coro de condenação com base numa acusação desacreditada [por múltiplas investigações] por medo de não estarem no lado 'certo' deste grande movimento social [o #MeToo]". Deixa ainda uma nota à irmã: "Desejo-te paz e a sabedoria para compreenderes que dedicar a vida a ajudar a nossa mãe a destruir a reputação do nosso pai não te trará provavelmente nenhum consolo."

PUB