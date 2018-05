A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, classificou nesta quarta-feira como um “não problema” a situação que foi criada aos professores contratados que prestam serviço nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e que foram afastados da 2.ª prioridade do concurso para a entrada no quadro por via de um manual de validação dirigido aos directores, no princípio de Maio.

PUB

Numa audição no Parlamento, requerida pelos grupos parlamentares do PCP e do BE, Alexandra Leitão frisou que “o manual de validação é uma coisa técnica, que não tem efeitos vinculativos, e que se destina apenas a ajudar os directores” sobre o modo como devem introduzir os elementos pedidos na aplicação que rege os concursos.

“O que fizemos foi uma tentativa de uniformização. Se gerou confusão, agora resolvemos essa confusão”, afirmou Alexandra Leitão, indicando que, em anos anteriores, “sempre houve directores que colocavam estes docentes tanto na 2.ª como na 3.ª prioridade”.

PUB

O Ministério da Educação enviou nesta quarta-feira às escolas um esclarecimento sobre o modo como deve ser contabilizado o tempo de serviço dos professores das AECs, do qual desaparece a distinção feita no manual de validação entre os professores que são contratados como docentes (que entraram na 2.ª prioridade) e os que são recrutados como técnicos (que passavam para a 3.ª prioridade).

O pedido de audição no Parlamento foi feito ao ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, mas as respostas sobre as dúvidas em relação ao modo como estão a decorrer os concursos de professores têm estado sobretudo a cargo de Alexandra Leitão.

PUB