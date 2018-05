No sábado passado, Custódio Castro Silva visitou a sua propriedade em São Vicente de Oleiros, Guimarães, e deparou-se com um amontoado de roupas e alimentos embalados abandonados. Percebeu que as roupas nunca tinham sido usadas e que os alimentos estavam marcados com “venda proibida” por serem ofertas comunitárias. O proprietário crê tratarem-se de bens doados que teriam como destino instituições de solidariedade social, o que o “revolta”, conforme disse ao Diário de Notícias, depois de ter denunciado a situação no seu perfil pessoal no Facebook.

Nas imagens que Castro Silva partilhou na rede social são visíveis latas de conserva, massas, comida para animais e peças de roupa que, segundo o proprietário ainda têm “etiquetas e nunca foram usados”. E ainda havia vários sacos por abrir.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É muita falta de respeito com a natureza, falta de civismo inqualificável, vergonhoso”, escreveu na legenda que acompanha as fotografias que publicou no Facebook.

Castro Silva denunciou o caso também à União de Freguesias de Oleiros, Leitões e Figueiredo, que, segundo o DN, já teria recebido outra queixa do género há cerca de um mês.

Entre os objectos abandonados foi encontrada uma factura com o nome de um indivíduo, estando o documento nas mãos das autoridades. O caso está a ser investigado pela GNR local.

PUB