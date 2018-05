Apenas 14% dos portugueses considera ser extremamente provável ir às urnas nas próximas eleições europeias, a segunda percentagem mais baixa na União Europeia (UE), revela o Eurobarómetro publicado pelo Parlamento Europeu (PE) nesta quarta-feira.

No estudo de opinião realizado no mês de Abril, apenas 14% dos entrevistados disse ser extremamente provável ir às urnas nas próximas eleições europeias, que decorrerão entre 23 e 26 de maio de 2019, com 20% a responder muito provável, 16% moderadamente provável e 49% pouco provável.

Entre os Estados-Membros, Portugal é o país com a segunda percentagem mais baixa de votantes "extremamente prováveis", atrás apenas da República Checa (13%), e bem distante da média europeia de 31%.

Nas eleições europeias de 2014, em Portugal a taxa de participação foi de 33,67% (abaixo da média europeia de 42,54%).

Nesta consulta, que assinala a contagem decrescente de 365 dias até às próximas eleições europeias, 47% dos entrevistados portugueses assumiu estar interessado no processo eleitoral europeu, enquanto 52% revelou não ter interesse nestas eleições.

Apesar da reduzida percentagem de portugueses que planeia ir às urnas, 41% dos inquiridos considera ser "muito importante" votar nas próximas eleições europeias (a média da UE é de 49%), 36% considera ser de importância média e 22% de pouca importância.

Entre as razões para votarem nas eleições para o PE, os portugueses apontam em primeiro lugar o seu dever de cidadãos (52%), seguindo-se a vontade de participar na escolha do próximo presidente da Comissão Europeia (37%), e o apoio ao governo nacional (33%). A principal razão para não votarem é a desconfiança no sistema político (59%).

Embora desconfiem do sistema político, os portugueses estão entre os cidadãos dos sete Estados-Membros da União Europeia (UE) que têm uma imagem positiva da assembleia europeia. Portugal ocupa o quarto posto neste 'ranking', com 45%, depois de Irlanda, Bulgária e Malta.

Em Portugal, 40% dos questionados tem uma opinião neutra sobre a instituição e 12% uma visão negativa. Uma larga maioria (64%) gostaria que a assembleia europeia desempenhasse um papel mais importante.

O Eurobarómetro foi realizado entre 11 e 22 de Abril de 2018 através de entrevistas presenciais com 27.601 cidadãos dos 28 Estados-Membros da UE, dos quais 1.093 portugueses.

