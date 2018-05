António Costa foi reeleito secretário-geral do PS, nas directas realizadas a 11 e 12 de Maio, com uma percentagem de 96%, de acordo com os resultados definitivos divulgados ao PÚBLICO por Manuel Portugal Lage presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), esta quarta-feira.

Daniel Adrião obteve 4% dos votos numa eleição que teve como universo eleitoral 51191 militantes com as quotas em dia, dos quais votaram mais de 50%, garantiu ao PÚBLICO Manuel Portugal Lage. Quanto aos delegados eleitos ao Congresso, Costa assegurou 1780 e Adrião ficou pelos 33. O total de delegados eleitos é de 1813. A presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais, foi reeleita com cerca de 90% dos votos.

Há dois anos, era já primeiro-ministro, António Costa foi reeleito, em directas, líder do PS com 95,3% dos votos, tendo então Daniel Adrião recolhido 2,8%.Há quatro anos, na sua primeira eleição, o líder do PS obteve 96% dos votos nas directas, que disputou sem adversário. Meses antes, nas primárias – eleições abertas a simpatizantes do partido -, em que desafiou o então líder António José Seguro, Costa obteve 67,77% dos votos e Seguro ficou-se pelos 31,54%.

