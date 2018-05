O centro de Cascais está morto há muitos anos mas todos os anos, por esta altura, consegue morrer um pouco mais. As pessoas que se preocupam com a turistificação de Lisboa deveriam passar umas horas em Cascais para ver como é sempre possível piorar. Ainda não é Albufeira mas para lá caminha a passos largos. Há lugares onde passam tantos turistas como em Belém. Um carro pode estar parado meia-hora diante duma passadeira. É preciso instalar semáforos para poderem passar... os automóveis.

Há tantos estrangeiros em Cascais que é raro ouvir-se falar português. Em Lisboa os turistas ainda se interessam por descobrir ambientes e personagens lisboetas. Em Cascais não querem saber dos cascaenses, até porque os cascaenses, quando podem, evitam o centro da vila.

Farto de procurar restaurantes decentes em Cascais, com um único bom resultado, desisti este mês, depois de mais uma experiência deprimente. Só há três ilhas de excelência no centro de Cascais: o restaurante Beira-Mar, corajosamente mantido com serviço e cozinha de primeira classe - e os dois Santinis. O resto ou não presta (90 por cento) ou está longe de ser o que era (10 por cento).

Claro que Cascais continua a ser agradável, até porque os turistas são simpáticos e respeitosos. Só não sabem o que perderam.

Cascais era uma vila com tantos bons restaurantes que se ia aos restaurantes estrangeiros para fugir à monotonia do peixe fresquinho sabiamente grelhado.

Bendita era essa monotonia que agora se transformou num deserto.

