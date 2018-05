A explosão desta quarta-feira numa fábrica de pirotecnia em Tui causou "um morto e entre 20 a 30 feridos", alguns com gravidade, e vários desalojados, informou o vice-presidente da Junta da Galiza aos jornalistas no local.

Alfonso Rueda adiantou que alguns dos feridos estão a ser canalizados para o Centro de Saúde de Tui e que os técnicos de explosivos da Guardia Civil estão a avaliar a zona onde "havia muito material pirotécnico". Disse também que estão a ser encontradas soluções para os desalojados e que o acolhimento aos feridos está a ser feito na Casa Cultural de Guillarei, em Tui.

De acordo com um comunicado da Junta da Galiza, "os serviços de emergência deslocaram-se esta tarde ao lugar de Paramos, em Tui, depois de se ter registado uma explosão de material pirotécnico". "Até ao momento está confirmada a morte de pelo menos uma pessoa e mais de dez feridos, que já foram transferidos aos centros hospitalares e há várias casas afectadas", acrescenta o documento segundo o qual a Junta "activou o Plano Territorial de Emergências no nível I e a assistência recíproca inter-regional através do ARIEM".

Também de acordo com a Agência Galega de Emergências, a explosão causou um morto e 26 feridos, sendo que 19 adultos e sete menores foram transportados a diversos centros de saúde. Foram accionados os bombeiros de Morrazo, Ribadumia, Baixo Miño e Valença, assim como as polícias locais de Porriño e Tui, helicópteros e várias ambulâncias.

A Guardia Civil espanhola está a criar um perímetro de segurança em torno do armazém de pirotecnia em Tui, onde aconteceu a explosão, por suspeitar da existência de mais material por rebentar, disse fonte dos bombeiros de Valença. Segundo o comandante Miguel Lourenço, estas informações foram dadas pela Guardia Civil e a corporação que comanda está neste momento a "atacar pequenos focos de incêndio que surgiram na sequência da explosão", nas proximidades do armazém.

O comandante disse que entre 15 a 20 casas ficaram totalmente destruídas com a explosão em Tui que foi sentida "num raio de seis/sete quilómetros". De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15h26 foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.

