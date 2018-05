O Presidente italiano, Sergio Mattarella, convocou Giuseppe Conte, o professor escolhido pelo Movimento Cinco Estrelas e pela Liga para ocupar o cargo de primeiro-ministro, ao Palácio do Quirinale. A audiência está marcada para as 17h30 de Roma (16h30 em Lisboa).

Na terça-feira surgiram dúvidas sobre o impressionante currículo académico de Conte depois de a Universidade de Nova Iorque ter garantido que não tem quaisquer registos do professor e advogado.

Estas dúvidas levaram Mattarella a adiar a decisão de o convocar, que era esperada para terça-feira. O Presidente pediu mais tempo para tirar todas as dúvidas relativamente à idoneidade de Conte, que não conta com qualquer experiência política e é desconhecido do público.

A imprensa italiana chegou a avançar com a possibilidade de Mattarella anunciar a sua decisão sobre a escolha para primeiro-ministro apenas amanhã. No entanto, o facto de o Presidente ter convocado Conte e não o líder do Movimento Cinco Estrelas, Luigi Di Maio, e da Liga, Matteo Salvini, indica que a escolha para a liderança do futuro Governo italiano será mesmo aceite.

