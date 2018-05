Um cachalote pigmeu com cerca de dois metros deu à costa junto à margem Norte do rio Tejo, em Lisboa, nesta quarta-feira de manhã. É um cetáceo de pequeno porte. No local, uma especialista do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a bióloga Marina Sequeira, disse ao PÚBLICO tratar-se de um cachalote pigmeu.

O animal encalhou junto ao Cais do Sodré, em frente ao restaurante Monte Mar (perto da cervejaria Portugália), aonde chegou ainda vivo.

