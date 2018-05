Pastores de renas da Mongólia receiam perda de identidade

O caminho até à vila mongol de Tsataan é longo e penoso. Localizada a sete dias de viagem da capital Ulan Bator, é um terreno frio e agreste povoado pela comunidade nómada Dukha, conhecida por conviver diariamente com centenas de renas. A comunidade é também conhecida pela habilidade na caça, uma apetência que se encontra ameaçada pela legislação que proíbe toda a caça sem licença. “Receio que leve à perda da nossa identidade”, lamentou à Reuters Erdenebat Chuluu, um dos membros mais influentes da comunidade. A sua filha de seis anos treina as renas, habituando-as ao contacto com os seres humanos e ensinando-lhes alguns comandos básicos. Devido às condições do terreno — e às temperaturas baixíssimas que se fazem sentir no Inverno —, os cavalos não são opção para esta comunidade ancestral formada por cerca de 280 elementos.