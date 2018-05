O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu nesta quarta-feira que todos funcionários públicos terão aumentos em 2019, por "via do descongelamento das progressões na carreira". Durante um audição parlamentar, o ministro foi confrontado pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP com a necessidade de dar aumentos salariais a todos os trabalhadores do Estado no próximo ano.

O repto começou por ser lançado pela deputada Carla Barros, do PSD. “Se há milagre económico e crescimento económico aumente os salários dos funcionários públicos”, desafiou, depois de ter dado conta dos problemas que vive a Administração Pública e que classificou como estando num “cenário de guerra”.

Na resposta, Mário Centeno não se comprometeu com aumentos transversais, mas assegurou que todos vão ter aumento, por causa do descongelamento das progressões que está em curso e que no próximo ano já incluirá o ciclo de avaliação de 2017/2018.

“Em 2019, comparando com 2018, o Programa de Estabilidade prevê um aumento da despesa com pessoal de 400 milhões de euros. Todos os funcionários vão ter aumentos salariais por via do descongelamento das carreiras em 2019”, afirmou.

No decorrer da audição, a declaração foi contestada por Joana Mortágua, deputada do BE. “Disse que em 2019 todos os trabalhadores terão os seus salários actualizados, isso não é verdade”, alertou, lembrando que há professores que não vão ter qualquer progressão porque não reúnem ainda as condições estipuladas pelo Governo.

A deputada desafiou o ministro a retomar a “normalidade” para permitir que os funcionários públicos, que têm os salários congelados desde 2010, deixem de perder poder de compra.

Seguiu-se todo um debate sobre o conceito de normalidade. Mário Centeno repetiu o que tem vindo a dizer sobre a necessidade de retomar a normalidade sem pôr em causa as contas públicas. “A normalidade não é seguramente o continuado aumento do endividamento público português”, afirmou, acrescentando que o entendimento é que a normalidade passa por cumprir o que foi prometido sem pÔr em causa o futuro.

Rita Rato, deputada do PCP, voltou ao tema para deixar claro que “não é normal” que os funcionários públicos não sejam aumentados desde 2009, tenham as carreiras congeladas desde 2005 ou que “um enfermeiro com 20 anos de trabalho aufira pouco mais de 1200 euros”.

