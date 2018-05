O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, acusou a Nos de ter uma “postura agressiva” e “lamentável” na oposição ao negócio de compra da Media Capital pela empresa que detém a Meo.

Alexandre Fonseca, que está esta quarta-feira a ser ouvido numa comissão parlamentar conjunta de Economia e de Cultura, a pedido do Bloco de Esquerda, apontou o dedo à empresa de telecomunicações controlada pela Sonae (dona do PÚBLICO) e por Isabel dos Santos, acusando-a de divulgar “em praça pública e de forma ilegítima” informação confidencial enviada pela Altice à Autoridade da Concorrência (AdC) no âmbito do projecto de investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital.

Queixando-se do “ruído” gerado em torno de um negócio “que não tem razão para ser travado pela AdC”, o gestor justificou o conjunto de compromissos apresentados pela Altice a esta entidade reguladora como “um conforto adicional” para lidar com algumas preocupações levantadas quer pelos concorrentes da Altice, quer pela própria reguladora, mas que a Altice não vê como indispensáveis para aprovar a transacção.

São remédios que visam mostrar que se trata de um negócio “isento de qualquer [motivação de] exclusividade”, que dão “uma evidência clara de que não existe incentivo e capacidade da Altice de se desviar do cumprimento da lei”, em temas como a pluralidade e diversidade dos media, exclusividade de canais, plataformas abertas, reciprocidade, publicidade, órgãos de gestão, ou concessão de serviço público, defendeu o presidente da Altice.

“A AdC está a analisar os riscos da concorrência, nós não concordamos com eles, mas estão a ser discutidos em sede própria”, sublinhou Alexandre Fonseca, para se escusar a comentar detalhadamente na Assembleia da República aquilo que está a ser debatido com a entidade liderada por Margarida Matos Rosa.

Ao mesmo tempo que fez questão de frisar a reserva da Altice, o presidente da empresa, mostrou aos deputados um documento com o logotipo da Nos, acusando, sem chegar a mencionar o nome da empresa liderada por Miguel Almeida, uma determinada entidade de ter divulgado (inclusive aos deputados da comissão de economia) informações sobre estes remédios, sobre os quais “faz um conjunto de análises tendenciosas”.

Um documento “assinado por alguém com responsabilidade no sector”, mas um “documento vazio e que não tem qualquer fundamentação”, sustentou o gestor, e que se junta, na análise da Altice, “a três outros pontos”, que nos últimos meses o presidente da Nos tem defendido publicamente, “como acusar o Governo de fraude, acusar a Anacom de fraude ou acusar o Parlamento do processo que está em curso”, exemplificou.

Neste caso específico, Alexandre Fonseca, citou as declarações de Miguel Almeida na Assembleia da República quando apontou responsabilidades aos deputados pela situação fragilizada do conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), e que permitiu que, apesar de não haver consenso sobre o tema, o negócio seguisse para análise da AdC, em vez de ser imediatamente travado.

