O brasileiro Raphinha vai mesmo ser jogador do Sporting a partir da temporada 2018-19. A confirmação chegou nesta quarta-feira por via do V. Guimarães, que anunciou um acordo com os "leões" para a transferência do jogador. Em Alvalade, o negócio também já foi assumido, ficando o atacante vinculado ao clube até 2022.

O extremo/avançado chegou a Portugal em 2015, proveniente do Avaí, para integrar a equipa B do Vitória. Ainda nessa primeira temporada, estreou-se pela formação principal, garantindo, a partir de então, um lugar entre as habituais escolhas do treinador.

Na época que agora terminou, Raphinha, de 22 anos, foi o melhor marcador dos vimaranenses, com 15 golos, e já a meio da temporada era dada como certa a sua mudança para Alvalade, quando a época terminasse. Cenário que se confirmou, ficando o atleta blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

A confirmação da transferência (cujos detalhes ainda não foram divulgados) surge no mesmo dia em que o Sporting anunciou a contratação (também há muito aguardada) do central brasileiro Marcelo, ex-Rio Ave.

