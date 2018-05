Era uma transferência anunciada há muito que se confirmou nesta quarta-feira. Marcelo, defesa-central de 28 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como jogador do Sporting para as próximas três temporadas, com mais uma de opção, depois de ter passado os últimos seis anos em Vila do Conde, ao serviço do Rio Ave.

A contratação já estava fechada há vários meses e Marcelo já era para ter reforçado o Sporting no último mercado de Inverno, fazendo, assim, companhia a Ruben Ribeiro, mas o defesa brasileiro acabou por ficar em Vila do Conde, onde foi titular indiscutível na equipa orientada por Miguel Cardoso.

“Venho para ajudar e podem contar comigo, porque vou justificar com unhas e dentes tudo o que apostaram em mim”, declarou Marcelo, citado pelo site oficial do clube.

O defesa formado nas escolas do Vasco da Gama, tem contrato válido até 30 de Junho de 2021 e ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

