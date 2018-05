O médio João Novais, ex-Rio Ave, é o mais recente reforço do Sp. Braga, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, informou esta quarta-feira o clube minhoto.

João Novais passou pela formação do Coimbrões, Padroense, FC Porto e Leixões, clube em que se estreou como sénior antes de chegar ao Rio Ave, que representou nas últimas três temporadas.

Com 11 golos marcados na última época (oito no campeonato), João Novais considera que o Sp. Braga é “um clube de topo no futebol português", pelo que a decisão foi "bastante fácil".

"Estamos a falar de um clube que, tal como eu, é ambicioso e que demonstrou muita confiança nas minhas capacidades. Optei por vir para cá porque se trata de um desafio aliciante, o de elevar ainda mais este clube conquistando títulos. Vim porque quero ganhar, conquistar troféus para elevar o meu nome e o do clube cada vez mais alto", disse ao site oficial dos “arsenalistas”.

O médio, que completa 25 anos em Julho, disse esperar uma integração fácil e admitiu a "expectativa de que se crie um grupo muito forte".

João Novais conta ainda que a "grande projecção nacional e internacional" do Sp. Braga lhe possa abrir as portas da selecção nacional. "É óbvio que estando num clube desta dimensão, o objectivo selecção nacional torna-se mais possível. É um objectivo meu e de qualquer jogador que represente um clube como o Sp. Braga", acrescentou.

