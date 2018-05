Andrés Iniesta revelou esta quarta-feira, no Instagram, que prosseguirá a carreira na J-League, no Japão. Depois de se ter despedido do Barcelona, o médio espanhol revelou, ao publicar uma fotografia no jacto privado do "amigo" Hiroshi Mikitani, presidente do Vissel Kobe, que viajou rumo à nova casa.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...????? ?? ??



Heading to my new home, with my friend ????? ?? ?? pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

