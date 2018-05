O alemão Andre Greipel (Lotto Soudal) venceu nesta quarta-feira ao sprint a primeira etapa da Volta à Bélgica em bicicleta, com o português Tiago Machado (Katusha-Alpecin) a chegar no pelotão.

Com partida e chegada em Buggenhout, a etapa terminou com um sprint, no qual Andre Greipel foi o mais rápido, cortando a meta em 3h54m29s, o mesmo tempo do italiano Riccardo Minali (Astana) e do belga Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan).

Na geral, Greipel passou a ter quatro segundos de avanço sobre Minali e cinco sobre o checo Michael Boros (Pauwels sauzen-Vastgoedservice).

Tiago Machado terminou na 49.ª posição, com o mesmo tempo de Greipel, e está a 10 segundos do alemão na geral.

Na quinta-feira, disputa-se a segunda etapa, num percurso de 162,1 quilómetros praticamente plano, entre Lochristi e Knokke-Heist.

