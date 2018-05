Gonçalo Oliveira já tinha feito algo de inédito na carreira ao apurar-se para a segunda ronda do qualifying do torneio de Roland Garros e nesta quarta-feira subiu mais um degrau: bateu o alemão Jan Choinski (261.º do ranking ATP) e ficou a um triunfo do acesso ao quadro principal da etapa francesa do Grand Slam.

O português, 221.º do ranking, precisou de 2h01m para seguir em frente, com os parciais de 6-4, 1-6 e 6-1, e vai agora defrontar Bernard Tomic (208.º), um australiano que nesta ronda afastou o britânico Jay Clarke, por 6-3, 6-1.

Menos sorte teve Pedro Sousa (120.º), que se despediu do torneio de terra batida, em Paris, ao perder com o argentino Marco Trungelliti (190.º), por 6-4 e 7-6 (7-4), em 1h38m.

